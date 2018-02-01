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погода

Погода в Украине 2 февраля: дожди и мокрый снег

Инф. «ФАКТОВ»

01.02.2018 17:45 108

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2 февраля на большей части Украины — в западных, местами в северных и восточных областях — ожидается небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. На Закарпатье умеренные осадки. На дорогах Левобережья местами гололедица.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, ветер 2 февраля будет южным, 5−10 м/с. В Карпатах местами порывы 15−20 м/с.

В западных областях ночью ожидается 0…+5°, днем +5…+10°. В восточных регионах ночью −3…−8°, днем +2…+7°. На остальной территории ночью от 3° тепла до 2° мороза. В южных областях днем воздух прогреется до +11°.

погода

Напомним, в Украинском гидрометцентре ожидают, что начало февраля в Украине будет значительно теплее нормы, но во второй декаде ударят морозы до 15 градусов.

Фото ukrgmc. official/Facebook

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