Супермодель Кейт Аптон обвинила в сексуальных домогательствах сооснователя бренда Guess (фото)

Известная американская супермодель и актриса Кейт Аптон обвинила в сексуальных домогательствах сооснователя модного бренда Guess Поля Марчиано. 25-летняя Кейт написала в Twitter: «Я разочарована тем, что такой культовый женский бренд @GUESS по-прежнему уполномочивает Пола Марчиано исполнять обязанности их креативного директора». При этом модель поставила хештег #MeToo, который символизирует собой признание в том, что женщина столкнулась с сексуальными домогательствами и готова поддержать кампанию против них.

На своей странице в Instagram Аптон также написала о Марчиано: «Ему не следует позволять использовать свою власть в индустрии для того, чтобы сексуально и эмоционально преследовать женщин».

Кейт пока не сообщила, становилась ли она лично объектом домогательств 66-летнего Марчиано и каких-либо других подробностей.

Guess — американская линия женской и мужской одежды, а также обуви, аксессуаров и парфюмерии. Основателями марки являются братья Марчиано — Жорж, Арман, Поль и Морис, приехавшие в США из Франции.

Кейт, которую журнал People в 2014 году назвал самой сексуальной женщиной в мире, ранее неоднократно сотрудничала с брендом, снимаясь в его рекламе.