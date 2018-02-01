В школах запретили родительские комитеты

Министерство образования и науки Украины признало утратившими силу некоторые нормативно-правовые акты, в том числе примерное положение о родительских комитетах (советах), утвержденное в 2004 году. Копию приказа обнародовал общественный активист Виталий Фурманюк.

Приказ министра Фурманюк называет «важным и смелым шагом в борьбе с коррупцией в учебных заведениях».

«Ведь именно решениями „родительских комитетов“ администрации заведений оправдывают сбор неучтенных наличных средств, наем охраны и даже отчисление детей из учреждений, — отметил активист. — Думаю, мы движемся в правильном направлении. К сожалению, очень медленно, потому что, похоже, что наши дети вырастут быстрее, чем завершатся реформы».

«Что делать родителям, которые действительно хотят помогать учебным заведениям? Пожалуйста, помогайте, но не нарушайте законодательство в сфере благотворительности и права других. Потому что никто кроме вас, родителей, не имел права защищать ваших детей, никакие «родительские комитеты», — добавил Фурманюк.

Напомним, ранее в департаменте образования рассказали, как должны действовать родители, если считают, что права детей нарушаются.