В Коста-Рике пациентке удалили опухоль весом 34 килограмма (фото)

Врачи больницы города Сан-Хосе в Коста-Рике удалили пациентке образовавшуюся у нее в яичнике опухоль рекордного веса — 34 килограмма. Примерно столько же в среднем весит десятилетний ребенок. Окружность опухоли — около полутора метров.

Новообразование заняло более 80 процентов брюшной полости женщины и составляло 27 процентов от ее общего веса.

57-летняя Соня Лопес говорит, что теперь чувствует себя так, как будто заново родилась.

Как сообщает издание The Costa Rica Star, до таких размеров опухоль доросла за последние восемь лет. Все это время Соня откладывала операцию. Наконец, она все же решилась, так как ей стало трудно дышать: опухоль сдавливала внутренние органы.

«Это самая большая опухоль, с которой мы имели дело. В Книгу рекордов Гиннесса входит новообразование весом 30 килограммов. Эта опухоль весит 34 килограмма, — говорит хирург Пабло Сибайа.

Впрочем, опухоль может претендовать на рекорд среди новообразований яичника. На сегодняшний день самой большой в мире опухолью является та, которую удалили в 2015 году 37-летнему китайцу. Ее вес достигал 55 килограммов и располагалась она на ноге мужчины.