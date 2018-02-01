В Чернигове задержали банду похитителей памятников
В Черниговской области задержали группу лиц, которые подозреваются в недавнем похищении памятников Михаилу Коцюбинскому и Александру Пушкину.
Как рассказал в комментарии «Громадське радіо» спикер полиции Черниговщины Сергей Брыль, задержанные относятся к наркозависимым и в прошлом уже имели проблемы с законом, в том числе были судимы.
Задержанным будут предъявлены подозрения по двум статьям Уголовного кодекса — ст. 185 (кража) и ст. 297 (надругательство над могилой).
Напомним, 18 декабря в Чернигове с могилы писателя Михаила Коцюбинского был похищен 100-килограммовый бюст. Утром 31 декабря такая же судьба постигла бронзовый бюст Александра Пушкина, установленный в исторической части города. Монументы позднее были обнаружены в мешках возле городского парка.
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