В зоне АТО на Луганщине боевики применили запрещенное вооружение
1 февраля в районе ведения боевых действий на Луганщине боевики российско-оккупационных войск продолжали обстреливать украинских защитников из запрещенных минскими соглашениями минометов.
Как сообщает пресс-центр штаба АТО, в районе Троицкого враг грубо нарушил режим прекращения огня и в течение полутора часов вел огонь из 120-мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Всего было выпущено 10 мин калибра 120 мм.
В результате обстрела никто из военнослужащих Вооруженных Сил Украины не пострадал.
Напомним, днем ранее российско-террористические войска продолжали огневые провокации в отношении украинских защитников — зафиксировано пять обстрелов укреплений сил АТО. Один украинский военный погиб, еще двое получили ранения.
Фото Uapress.info
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