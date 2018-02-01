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троицкое

В зоне АТО на Луганщине боевики применили запрещенное вооружение

Инф. «ФАКТОВ»

01.02.2018 18:57 110

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1 февраля в районе ведения боевых действий на Луганщине боевики российско-оккупационных войск продолжали обстреливать украинских защитников из запрещенных минскими соглашениями минометов.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, в районе Троицкого враг грубо нарушил режим прекращения огня и в течение полутора часов вел огонь из 120-мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Всего было выпущено 10 мин калибра 120 мм.

В результате обстрела никто из военнослужащих Вооруженных Сил Украины не пострадал.

Напомним, днем ранее российско-террористические войска продолжали огневые провокации в отношении украинских защитников — зафиксировано пять обстрелов укреплений сил АТО. Один украинский военный погиб, еще двое получили ранения.

Фото Uapress.info

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