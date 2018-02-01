В полиции пригрозили уголовной ответственностью организаторам «национальных дружин»

Организации, которые возьмут на себя обязанности патрулировать улицы и следить за общественной безопасностью, будут привлечены к административной или уголовной ответственности. Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев.

«Национальная полиция — государственный вооруженный орган, у которого есть основная задача — охрана общественного порядка, защита общества в пределах тех полномочий, которые прописаны в Законе „О Национальной полиции“», — сказал он.

Князев добавил, что согласно законодательству, помогать полиции в обеспечении порядка могут лишь Национальная гвардия, Государственная пограничная служба и Вооруженные Силы в пределах своих полномочий.

«Все другие общественные формирования не имеют права на милитаризацию, потому что есть четко определенная норма закона. И если какая-либо организация нарушит соответствующий закон, ее организаторы будут привлечены к административной или уголовной ответственности», — пригрозил глава Нацполиции.

Отметим, в конце января в Киеве партия «Национальный корпус» устроила присягу представителей «Национальных дружин». При этом руководитель «Национальных дружин» Игорь Бобер заявил, что организация создана для наведения порядка на улицах. Другими направлениями деятельности он назвал работу с молодежью и пропаганду здорового образа жизни.

При этом в международной правозащитной организации Freedom House выразили опасения, что деятельность дружин может «быстро превратиться в насильственные действия против меньшинств».