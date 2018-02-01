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Дело Злочевского закрыто, экс-глава Минэкологии приехал в Киев - СМИ

Инф. «ФАКТОВ»

01.02.2018 19:20 108

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Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело в отношении Николая Злочевского — главы Минэкологии времен Януковича. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию правоохранительных органов.

Уголовное производство, где фигурировал Злочевский, было открыто по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Минэкологии. Дело касалось выдачи спецразрешений на пользование недрами в 2010—2012 годах. Расследованием дела занималась Генеральная прокуратура, но в декабре 2015 года уголовное производство было передано в НАБУ.

Также сегодня, 1 февраля, ряд СМИ сообщили, что бывшего министра видели в Киеве: он вернулся в родной город и уже провел несколько встреч.

Напомним, Николай Злочевский занимал должность главы Министерства экологии и природных ресурсов Украины с 9 декабря 2010 года по 20 апреля 2012 года. В 2014 году экс-министр уехал из Украины и, по некоторым данным, проживал в Европе. В октябре 2016 года стало известно, что Злочевского сняли с государственного розыска: Генпрокуратура констатировала, что бывший министр уехал из страны, потому вести розыск в пределах Украины нецелесообразно.

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