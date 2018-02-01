В Одессу из Днепра передадут 3 тысячи доз вакцины от кори, но этого недостаточно

В Одессу из Днепра передадут 3 тысячи доз вакцины от кори. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной администрации со ссылкой на руководителя области Максима Степанова. По его словам, соответствующий приказ подписали в Министерстве здравоохранения Украины, и в ближайшее время вакцина поступит в медицинские учреждения Одессы.

«Наконец достучались в Минздрав. Дал поручение директору департамента здравоохранения Вячеславу Полясному лично выехать в Киев, в Минздрав, с требованием (в который раз) издать приказ о перераспределении вакцин от кори. Наконец мы его получили. Нам дали 3 тысяч доз с Днепропетровщины», — подчеркнул глава Одесской обладминистрации Максим Степанов.

По его словам, чтобы исключить задержку прибытия, одесситы поедут в Днепр за вакциной сами. Вся партия медпрепарата останется в Одессе, так как сейчас наибольшую потребность в нем испытывают именно в областном центре.

Отмечается, что указанного количества недостаточно: Одесская область нуждается еще в 9 тысячах доз вакцины.

«Ищу по регионам еще 9 тысяч доз вакцин. Будем действовать по такой же схеме. Сначала найдем, откуда можно перераспределить. Потом — очередные письма и выезды в Минздраве по приказу. Такая схема — это, конечно же, дикость для цивилизованной страны в 21 веке. Но только так это работает, к сожалению», — подчеркнул Степанов.

Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе Одесского горсовета, только в 2018 году в Одессе заболел корью 371 человек, причем свыше 98 процентов заболевших не были привиты.

«Согласно данным ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины», 59,8 процента от указанного числа заболевших — дети. По состоянию на 31 января в городской инфекционной больнице находились 72 больных корью, из которых 37 — дети. За предыдущие сутки госпитализированы 12 больных корью, в том числе 6 жителей Одесской области.

С начала текущего года в детских городских поликлиниках Одессы привиты от кори свыше 10 тысяч детей. Охват вакцинацией от кори детей школьного возраста на данный момент превышает 95 процентов", — сообщили в пресс-службе горсовета.

Ранее fakty.ua сообщали, что на Одесчине от кори умерли восемь человек. 30 января глава Одесской обладминистрации в очередной раз обратился в Минздрав с просьбой обеспечить область 12 тысячами доз вакцины от кори, чтобы не допустить очередной вспышки болезни.