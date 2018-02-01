Дети из прифронтовых городов смогут получить льготные путевки на отдых
Кабинет министров на своем заседании утвердил новый, расширенный список категорий детей, которые имеют право на льготную путевку в учреждения оздоровления и отдыха.
Перечень расширен за счет следующих категорий:
- дети, проживающие в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения;
- дети из многодетных семей;
- дети из малообеспеченных семей;
- родные дети родителей-воспитателей или приемных родителей, проживающие в одном детском доме семейного типа или в одной приемной семье;
- дети, взятые на учет службами по делам детей как находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах.
Все эти категории детей признаются нуждающимися в особом социальном внимании и поддержке.
Напомним, в прошлом году стоимость путевок в оздоровительные загородные детские лагеря стартовала с шести тысяч гривен за двухнедельную смену.
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