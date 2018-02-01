Дети из прифронтовых городов смогут получить льготные путевки на отдых

Кабинет министров на своем заседании утвердил новый, расширенный список категорий детей, которые имеют право на льготную путевку в учреждения оздоровления и отдыха.

Перечень расширен за счет следующих категорий:

дети, проживающие в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения;

дети из многодетных семей;

дети из малообеспеченных семей;

родные дети родителей-воспитателей или приемных родителей, проживающие в одном детском доме семейного типа или в одной приемной семье;

дети, взятые на учет службами по делам детей как находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

Все эти категории детей признаются нуждающимися в особом социальном внимании и поддержке.

Напомним, в прошлом году стоимость путевок в оздоровительные загородные детские лагеря стартовала с шести тысяч гривен за двухнедельную смену.