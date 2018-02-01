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дети

Дети из прифронтовых городов смогут получить льготные путевки на отдых

Инф. «ФАКТОВ»

01.02.2018 20:12 31

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Кабинет министров на своем заседании утвердил новый, расширенный список категорий детей, которые имеют право на льготную путевку в учреждения оздоровления и отдыха.

Перечень расширен за счет следующих категорий:

  • дети, проживающие в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения;
  • дети из многодетных семей;
  • дети из малообеспеченных семей;
  • родные дети родителей-воспитателей или приемных родителей, проживающие в одном детском доме семейного типа или в одной приемной семье;
  • дети, взятые на учет службами по делам детей как находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

Все эти категории детей признаются нуждающимися в особом социальном внимании и поддержке.

Напомним, в прошлом году стоимость путевок в оздоровительные загородные детские лагеря стартовала с шести тысяч гривен за двухнедельную смену.

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Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.

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