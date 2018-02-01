В «ДНР» заявили о покушении на «министра обороны» (фото)

Сегодня на улице Челюскинцев в Киевском районе Донецка прогремел взрыв. Как утверждают СМИ оккупантов, по зданию «министерства обороны» выстрелили из гранатомета, и это, дескать, было покушение на так называемого «министра обороны ДНР» Владимира Кононова (назначен на эту «должность» в августе 2014 года). Однако, по их же информации, в момент обстрела в здании находились «заместитель министра обороны ДНР» Сергей Великородный и дежурная смена.



Чуть позже появилось сообщение, что после обстрела в здании был обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство.

Однако в комментариях в соцсетях дончане высмеяли новость о покушении: «Ой, „Царь“ (кличка Кононова. — Авт.) захотел, чтобы о нем вспомнили!», «Нет там никого министерства обороны! Чей это кабинет пострадал?», «Непроверенное (!) заброшенное (!!) здание перед (!!!) министерством — это шутка такая?». Люди утверждают, что обстрелу подверглось здание напротив: «Это не само „минобороны“, это трехэтажный дом рядом со старым обкомовским домом, бывший дом Близнюка (экс-губернатор Донецкой области. — Авт.)».



Напомним, последнее реальное покушение на одного из главарей бандформирований «ДНР» было совершено 8 февраля 2017 года в Макеевке: в результате выстрела из гранатомета был убит Михаил Толстых по кличке «Гиви», командир так называемого батальона «Сомали».