Бывший тренер «Днепра» возглавил футбольную сборную Сирии

Известный немецкий футбольный специалист Бернд Штанге, в середине 1990-х работавший наставником днепропетровского «Днепра», согласился возглавить сборную Сирии. «Мы договорились», — заявил 69-летний специалист агентству DPA. Штанге будет готовить команду к Кубку Азии-2019, на который сирийцы уже квалифицировались.

Несмотря на гражданскую войну в стране, сборная Сирии занимает 76-е место в рейтинге ФИФА (для сравнения: Украина — на 35-й позиции), хотя и проводит свои матчи на нейтральных полях. Кстати, команда была очень близка к завоеванию путевки в финальную часть чемпионата мира, но проиграла в плей-офф Австралии (1:1 и 1:2).

Кроме десятилетней работы с олимпийской и национальной командами бывшей Германской Демократической Республики, Штанге также тренировал сборные Омана, Ирака, Беларуси (обыгрывал с командой в Париже французов!) и Сингапура. Он становился чемпионом Австралии с «Перт Глори» и чемпионом Кипра с «Аполлоном». В Украине Штанге завоевал с «Днепром» две «бронзы» чемпионата в 1995-м и 1996 году и проиграл в финале Кубка страны «Шахтеру». Кроме того, он был назначен наставником «ЦСКА-Борисфена», но клуб прекратил существование.

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