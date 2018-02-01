В Одессе осужден иностранец - активный участник беспорядков 2 мая 2014 года

Приморский районный суд Одессы приговорил к пяти годам лишения свободы активного участника массовых беспорядков в городе 2 мая 2014 года. Гражданин почти три года скрывался от следствия за пределами Украины.

Скрывавшегося от следствия иностранца в итоге обнаружили в доме его родственника в городе Черноморске Одесской области. Как стало известно «ФАКТАМ» от информированного источника, задержанный является гражданином Беларуси.

«В прошлом году его арестовали и приобщили к следственным действиям, инкриминировав совершение преступления по признакам ч.2 ст. 294 (массовые беспорядки, приведшие к гибели людей или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины, — сообщили в прокуратуре Одесской области. — Этот 38-летний гражданин совершал, в частности, активные действия, которые выразились в сопротивлении представителям власти, погромах и метании камней, что привело к тяжелым последствиям».

Дело указанного гражданина было выделено в отдельное уголовное производство. Обвиняемый в ходе судебного заседания признал свою вину и раскаялся. В связи с этим суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с трехлетним испытательным сроком.

Как сообщали «ФАКТЫ», в конце июня 2017 года в городе Черноморске был задержан один из подозреваемых в участии в массовых беспорядках в Одессе. В результате беспорядков 2 мая 2014 года погибли 48 человек и пострадали около трехсот.