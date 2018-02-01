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Резервный фонд России прекратил существование

Инф. «ФАКТОВ»

01.02.2018 22:20 185

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Сегодня, 1 февраля, в России официально прекратил существование резервный фонд. Фонд создавался в 2008 году на случай снижения цен на нефть, но в итоге был полностью потрачен в течение прошлого года. Средства фонда должны были идти на погашение дефицита федерального бюджета и выплаты по внешнему долгу.

Напомним, проблемы с наполнением резервного фонда в России признали еще в 2016 году. В министерстве финансов РФ предупредили, что в 2017 году фонд будет исчерпан полностью. В итоге так и случилось: в декабре был истрачен последний триллион рублей. Валюта была переведена в рубли и направлена на покрытие дефицита федерального бюджета.

Теперь решено, что главным фондом России станет фонд национального благосостояния, куда будет отчисляться процент с нефтегазовых доходов.

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