Резервный фонд России прекратил существование
Сегодня, 1 февраля, в России официально прекратил существование резервный фонд. Фонд создавался в 2008 году на случай снижения цен на нефть, но в итоге был полностью потрачен в течение прошлого года. Средства фонда должны были идти на погашение дефицита федерального бюджета и выплаты по внешнему долгу.
Напомним, проблемы с наполнением резервного фонда в России признали еще в 2016 году. В министерстве финансов РФ предупредили, что в 2017 году фонд будет исчерпан полностью. В итоге так и случилось: в декабре был истрачен последний триллион рублей. Валюта была переведена в рубли и направлена на покрытие дефицита федерального бюджета.
Теперь решено, что главным фондом России станет фонд национального благосостояния, куда будет отчисляться процент с нефтегазовых доходов.
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