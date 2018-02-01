Стало известно, кто заменит Меган Маркл в "Форс-мажорах" (фото)

В четверг, 1 февраля, стало известно, кто заменит Меган Маркл в популярном сериале «Форс-мажоры». Актриса объявила о своем уходе из этого проекта в связи с помолвкой с принцем Гарри.

Как сообщает газета USA Today, персонажа Рэйчел Зейн в сериале больше не будет. Маркл играла эту роль с первого по седьмой сезон включительно. Последняя серия с ее участием выйдет в эфир 25 апреля. В этом же месяце в Торонто начнутся съемки восьмого сезона «Форс-мажоров».

И там появится новый персонаж — Саманта Уилер. Создатель сериала Аарон Корш предупредил, что ей предстоит стать одной из центральных фигур. А играть ее будет 39-летняя актриса Кэтрин Хейгл, обладательница премии «Эмми» за роль в сериале «Анатомия страсти».

Кэтрин Хейгл

Хейгл также известна по фильмам «27 свадеб», «Голая правда», «Киллеры». Актриса подтвердила свое участие в «Форс-мажорах». Кэтрин заявила, что с удовольствием посмотрела все серии и не может дождаться того момента, когда начнутся съемки эпизодов с ней.

А 31 января USA Today сообщила о возобновлении съемок сериала «Карточный домик». Они были остановлены из-за секс-скандала, в центре которого оказался исполнитель главной роли Кевин Спейси. Напомним, осенью 2017 года он признался, что является гомосексуалистом, после чего последовало множество обвинений в его адрес в сексуальных домогательствах, попытках изнасилования и вызывающем поведении. В результате студия Netflix отказалась от сотрудничества с обладателем двух премий «Оскар».

Кевин Спейси

С Кевином Спейси были сняты пять сезонов «Карточного домика». Шестой сезон станет последним. Центральным персонажем в нем станет Клер Андервуд в исполнении уже бывшей партнерши Спейси, актрисы Робин Райт.

Дайан Лейн

Появятся в сериале и новые лица. Их сыграют известные актеры — номинант на премию «Оскар» Грег Киннер («Лучше не бывает») и номинант на премию «Оскар» Дайан Лейн («Неверная»).

Грег Киннер