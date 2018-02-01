Придуманную в Украине девушку-бота признали разработкой года

Разработанный в Украине программный продукт — девушка-бот для регистрации торговых марок — удостоена престижной премии от специалистов, оценивающих стартапы.

Программа PatentBot создана для того, чтобы упростить и внести разнообразие в рутинную процедуру регистрации торговой марки. Бот проверяет потенциальное название бренда на новизну — осуществляя поиск среди уже зарегистрированных торговых марок. После этого пользователю остается заполнить необходимые данные и оплатить услугу. Процедура регистрации занимает 10−15 минут. У программы-бота есть и свое лицо: пользователь видит перед собой улыбающуюся рыжеволосую юристку.

За награду Golden Kitty Awards в номинации «Бот года» вместе с украинским патент-ботом боролись еще 15 разработок. В конкурсе участвовали боты, привлекающие посетителей на сайт, боты-юристы, помогающие заполнять официальные документы, медицинский бот, выслушивающий жалобы пациента и ставящий предварительный диагноз.

Напомним, в Украине был создан интеллектуальный бионический протез, который выполняет команды мозга.