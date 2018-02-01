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патент-бот

Придуманную в Украине девушку-бота признали разработкой года

Инф. «ФАКТОВ»

01.02.2018 22:50 159

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Разработанный в Украине программный продукт — девушка-бот для регистрации торговых марок — удостоена престижной премии от специалистов, оценивающих стартапы.

Программа PatentBot создана для того, чтобы упростить и внести разнообразие в рутинную процедуру регистрации торговой марки. Бот проверяет потенциальное название бренда на новизну — осуществляя поиск среди уже зарегистрированных торговых марок. После этого пользователю остается заполнить необходимые данные и оплатить услугу. Процедура регистрации занимает 10−15 минут. У программы-бота есть и свое лицо: пользователь видит перед собой улыбающуюся рыжеволосую юристку.

За награду Golden Kitty Awards в номинации «Бот года» вместе с украинским патент-ботом боролись еще 15 разработок. В конкурсе участвовали боты, привлекающие посетителей на сайт, боты-юристы, помогающие заполнять официальные документы, медицинский бот, выслушивающий жалобы пациента и ставящий предварительный диагноз.

Напомним, в Украине был создан интеллектуальный бионический протез, который выполняет команды мозга.

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- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?

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