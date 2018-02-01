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Троллер в ОАЭ

Красочное экстремальное развлечение: в ОАЭ начал работу самый длинный в мире канатный спуск

Инф. «ФАКТОВ»

01.02.2018 23:16 123

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Власти Объединенных Арабских Эмиратов объявили об официальном открытии самого длинного в мире зиплайна — спуска по канату с помощью специального оборудования.

Об этом пишет Associated Press.

Зиплайн расположен в эмирате Рас-эль-Хайма на севере страны.

Протяженность канатной дороги составляет 2,83 км. Стартуют экстремалы с одного из самых высоких горных пиков ОАЭ — Джебель Джаис — на высоте 1680 метров над уровнем моря.

В дальнейшем в течение почти трех минут они скользят по канату на большой скорости.

Зиплайн в ОАЭ уже внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный в мире.

Как известно, троллей (зиплайн) представляет собой специальный канатный спуск с использованием сил гравитации по стальному канату с отрывом от земли, по воздуху, с помощью специального устройства. Широко применяется в качестве приключения или развлечения и получения острых ощущений. Состоит из стартовой и финишной платформ, несущих канатов.

Также напомним о том, что Новогоднее лазерное шоу в Дубае признано самым масштабным в истории.

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