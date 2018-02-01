﻿

USD 27.87
RSS
Убийство в гараже

Убил и замуровал тело в бетон: в Киеве преступник расправился с жертвой грабежа

Инф. «ФАКТОВ»

01.02.2018 23:44 320

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Останки пострадавшего найдены под слоем бетона

Прокуратура Киева сообщила о том, что в столице был убит 65-летний мужчина, после чего преступник замуровал его тело в бетон. Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

«Установлено, что на территории частного домохозяйства между погибшим и преступником возник конфликт по поводу похищения последним ноутбука. В ходе конфликта подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов гантелью по голове, причинив ему несовместимые с жизнью травмы. Совершив убийство, злоумышленник вынес тело погибшего в подвал, засыпал дюбелями и залил сверху бетоном», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 1 февраля в ходе проведения следственных действий в частном доме, где произошло убийство, под слоем бетона найдены останки человека.

В ведомстве добавили, что правоохранители установили личность злоумышленника. По факту случившегося открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) и провели комплекс необходимых следственных (розыскных) действий. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось о том, что в Китае мошенники замуровали в стену квартиры 10 миллионов долларов.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии