Убил и замуровал тело в бетон: в Киеве преступник расправился с жертвой грабежа

Останки пострадавшего найдены под слоем бетона

Прокуратура Киева сообщила о том, что в столице был убит 65-летний мужчина, после чего преступник замуровал его тело в бетон. Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

«Установлено, что на территории частного домохозяйства между погибшим и преступником возник конфликт по поводу похищения последним ноутбука. В ходе конфликта подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов гантелью по голове, причинив ему несовместимые с жизнью травмы. Совершив убийство, злоумышленник вынес тело погибшего в подвал, засыпал дюбелями и залил сверху бетоном», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 1 февраля в ходе проведения следственных действий в частном доме, где произошло убийство, под слоем бетона найдены останки человека.

В ведомстве добавили, что правоохранители установили личность злоумышленника. По факту случившегося открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) и провели комплекс необходимых следственных (розыскных) действий. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось о том, что в Китае мошенники замуровали в стену квартиры 10 миллионов долларов.