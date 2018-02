Непобедимый экс-боксер Мейвезер готовится к дебюту в смешанных единоборствах?

Неужели легендарный экс-боксер Флойд Мейвезер готовится к дебюту в смешанных единоборствах (ММА)? Таким вопросом задается издание о спорте Blue Corner со ссылкой на пост американца в Facebook.

На нем 40-летний Мейвезер показан входящим в восьмиугольный октагон — клетку для боев в смешанных единоборствах.

При этом американец не сообщает имени соперника, но публикует видео своего последнего боя с ирландцем Конором МакГрегором, который состоялся в августе 2017 года.

МакГрегор — звезда единоборств, но их с Мейвезером «денежный поединок» проходил по правилам бокса.

Что же будет в случае схватки по правилам смешанных единоборств? На вероятный исход намекает МакГрегор.

«Ха-ха-ха, очень хорошо! Продолжай хорошую работу, сын мой!» — написал он в сообщении под постом Мейвезера.

