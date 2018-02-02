«Барселона» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании победила «Валенсию»

В четверг, 1 февраля, на знаменитом стадионе «Камп Ноу» состоялся первый полуфинальный матч Кубка Испании между лидером чемпионата страны «Барселоной» и третьей командой ла лиги «Валенсией».

Встреча завершилась победой хозяев поля — 1:0. Единственный мяч на 67-й минуте после передачи Лионеля Месси забил уругваец Луис Суарес (на фото).

Кстати, для опытнейшего полузащитника «Барсы» 33-летнего Андреса Иньесты этот поединок стал 71-м в Кубке страны. По этому показателю чемпион мира и Европы теперь уступает в истории клуба только Жозепу Самитьеру, игравшему за каталонцев с… 1919-го по 1932-й год (75 матчей).

Ответная встреча соперников состоится 8 февраля на арене «Месталья» в Валенсии.

Кстати, первая дуэль в другой полуфинальной паре «Леганес» — «Севилья» завершилась вничью — 1:1 (второй матч — 7 февраля).

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