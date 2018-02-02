Старший сын Фиделя Кастро покончил жизнь самоубийством

Старший сын бывшего кубинского руководителя Фиделя Кастро Диас-Баларт покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает Reuters.

«Диас Баларт, которого из-за состояния глубокой депрессии в течение нескольких месяцев посещала группа врачей, совершил суицид», — говорится в сообщении.

Кастро-младшему было 68 лет, его звали «Фиделито» из-за сильного внешнего сходства с отцом. Изначально он проходил лечение в госпитале, но затем его перевели на амбулаторное лечение.

Родился Фидель Кастро Диас-Баларт родился в 1949 году в Гаване, его матерью была первая законная жена Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт, дочь губернатора кубинского города Банес. С мужем она познакомилась в Гаванском университете.

Напомним, отец Кастро Диас-Баларт, лидер кубинской революции Фидель Кастро умер 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет. За 10 лет до этого он передал свои полномочия главы государства младшему брату Раулю. 86-летний Рауль Кастро заявил, что уйдет с поста руководителя Кубы в апреле 2018 года, после очередных парламентских выборов. Таким образом в стране завершится эпоха правления Кастро. Кто будет наследником Рауля, пока не известно.