Турецкий суд "передумал" и решил не отпускать под залог известного правозащитника

В Турции суд отменил решение об освобождении под залог руководителя местного филиала Amnesty International Танера Килича. Об этом сообщает Reuters.

«Турецкий суд в четверг отменил свое решение уволить главу местного подразделения Amnesty International», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд отменил свое решение после апелляции, поданной прокуратурой.

Ранее сообщалось, что власти Турции арестовала главу регионального отделения международной неправительственной организации Amnesty International Танера Килича по подозрению в связях с движением проповедника Фетхуллаха Гюлена. Помимо Килича аресту подверглись также 22 юриста. Дома и на рабочем месте Килича прошли обыски. Позже его обвинили в использовании приложения Bylock, которым пользовались сторонники организации проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого турецкими властями в организации попытки переворота.

31 января стало известно, что суд Стамбула отпустил главу Килича под залог.

Напомним, что Amnesty International активно борется и с нарушениями прав человека в Украине, особенно в оккупированном Крыму.