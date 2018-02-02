Министр рассказал, стоит ли украинцам ждать повышения минималки в 2018 году

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что в 2018 году планируется очередное повышение минимальной заработной платы. Об этом он заявил в эфире «5 канала».

«С 1 января минимальная заработная плата выросла до 3723 грн. Следующее повышение — 4100 грн, и я убежден, что оно будет и что это будет именно в 2018 году. Есть инициатива Президента Украины, есть обращение к правительству о том, что по результатам первого квартала правительство должно вернуться и рассмотреть возможность увеличения минимальной заработной платы. Повторю, цель одна — показать обществу, что все-таки жизнь в стране меняется, качество и уровень жизни растет», — отметил Розенко.

Так, по его словам, эта идея может быть реализована в 2018 году.

«Повышение минимальной заработной платы — это правильный шаг, и я полностью поддерживаю инициативу Президента и убежден, что мы эту идею реализуем в 2018 году», — добавил Розенко.

Ранее «Факты» писали о том, что изменилось с 1 января: скоростной режим, размер «минималки», стоимость сигарет, водки и телефонной связи.