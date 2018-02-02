Трамп может приехать в Киев, — посол Йованович

Американский посол в Киеве Мари Йованович допускает возможность визита президента США Дональда Трампа в Украину. Об этом она сказала в интервью телеканалу «1+1», которое вышло в эфир 1 февраля.

«Конечно, как посол США в Украине, я бы очень хотела увидеть президента здесь», — сказала она.

При этом Йованович напомнила, что президент Украины Петр Порошенко приглашал главу Белого дома посетить Киев. В то же время дипломат призналась, что прямой телефонной связи ни с американским, ни с украинским лидером у нее нет, поэтому пока не имеет более точной информации.

Как известно, Порошенко и Трамп встречались 20 июня 2017 года в Белом доме в Вашингтоне и 21 сентября в Нью-Йорке на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. МИД Украины анонсировал беседу лидеров на полях Всемирного экономического форума в Давосе 23−26 января 2018 года, но встреча не состоялась. Последним президентом США, который посещал Украину, был Джордж Буш-младший. Его визит состоялся с 31 марта по 1 апреля 2008 года.