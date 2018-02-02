Человек-"ходячая энциклопедия" Тиллерсона уйдет в отставку

Заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам Томас Шэннон заявил о намерении уйти в отставку. Об этом сообщает CNN.

«Я решил, что пришло время сделать перерыв», — сказал Шэннон.

По его словам, он принял решение после многомесячных консультаций с госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Кроме того, отмечается, что Тиллерсон уважительно отнесся к решению уйти в отставку. Тиллерсон отметил, что был удивлен шагом Шэннона и усомнился, что сможет быстро найти ему замену.

«35 лет опыта — это не то, что вы можете заменить одним махом. Больше всего я жалею о том, что потерял «ходячую энциклопедию», — сокрушался Тиллерсон.

СМИ пишут, что во многом после консультаций с Шэнном госсекретарь выходил к президенту с важными решениями — в том числе и по ядерной сделке с Ираном.