Хроника АТО: боевики два часа поливали огнем Луганское

За минувшие сутки российско-оккупационные войска совершили четыре обстрела позиций украинских военнослужащих. Все они пришлись на район Светлодарской дуги на Луганском направлении.

Так, боевики более двух часов вели непрерывный огонь из 120- и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов по нашим опорным пунктам возле Луганского. Из этих же видов вооружений противник утром и вечером обстрелял Троицкое.

«В общем по нашим оборонным укреплениях незаконными вооруженными формированиями было выпущено более полусотни мин различных калибров. В результате вражеских обстрелов никто из украинских военнослужащих не пострадал», — сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Напомним, 31 января оккупационные войска совершили пять обстрелов укреплений сил АТО. Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения.