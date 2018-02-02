﻿

USD 27.87
RSS
Война на Донбассе

Хроника АТО: боевики два часа поливали огнем Луганское

Инф. «ФАКТОВ»

02.02.2018 7:14 71

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

За минувшие сутки российско-оккупационные войска совершили четыре обстрела позиций украинских военнослужащих. Все они пришлись на район Светлодарской дуги на Луганском направлении.

Так, боевики более двух часов вели непрерывный огонь из 120- и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов по нашим опорным пунктам возле Луганского. Из этих же видов вооружений противник утром и вечером обстрелял Троицкое.

«В общем по нашим оборонным укреплениях незаконными вооруженными формированиями было выпущено более полусотни мин различных калибров. В результате вражеских обстрелов никто из украинских военнослужащих не пострадал», — сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Напомним, 31 января оккупационные войска совершили пять обстрелов укреплений сил АТО. Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии