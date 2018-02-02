ФИГУРКА ДНЯ."Фарфоровые" истории.2 февраля 2018

Мне очень нравится эта фарфоровая композиция. В ней так много всего ранее увиденного и надолго запомнившегося в поездках в Китай и Японию. И четко обозначенные элементы женского убранства на главной героине работы, и использование различных техник в создании эффекта объемности пространства, и тончайшие лепестки цветов, украшающих дерево… Все это не может не приковывать внимание зрителя, вызывая интерес к мельчайшим деталям произведения. Но самое интересное заключается даже не в этом. А в… самой луне!

К сожалению, мне не удастся показать вам этот невероятный эффект, но попытаться описать его попробую. Так вот. Если на задний план этой работы поставить небольшой светильник и включить его, то станет заметным желтоватое свечение лунного диска, словно зависшего в 3D-пространстве этой необычной композиции. Достигается такой эффект добавлением в фарфоровую массу перед обжигом компонентов, вызывающих удивительное внутреннее свечение лунного диска при просвечивании его каким-либо источником света. Этот эффект был изобретен несколько столетий назад японскими и корейскими мастерами фарфора. И я однажды уже рассказывал о том, как к этой хитрости прибегали мастера японской мануфактуры Сацума. Они умудрялись в тонкое дно чайных чашек, изготовленных из костяного фарфора, запекать портреты гейш. При естественном освещение эти портреты не видно. Но как только вы чем-нибудь подсветите донышко чашки, на нем четко проступают тончайшие детали портрета красивой японской женщины. В работе, представленной вашему вниманию, испанским мастерам по-своему удалось использовать эффект своих японских коллег. Причем сделано это было в произведении, созданном по восточным мотивам. Ну, и кроме того, в последние дни столько всего было рассказано и показано по телевидению о достаточно редком совпадении в один день лунных событий — и суперлуние, и «кровавая луна», и «голубая луна» — что мне как-то захотелось завершить короткой фарфоровой историей всю эту лунную эпопею. Тем более что по прогнозам астрологов, следующее подобное явление следует ждать не раньше 2034-го года.

Не знаю, дождусь ли этого явления я, но сегодняшним именинникам и всем читателям от души желаю и дождаться, и насладиться его созерцанием. Как и созерцанием этой красивой фарфоровой работы. Добра и счастья вам, дорогие друзья. Как всегда, искренне ваш.

Александр Швец

ВОСТОЧНАЯ ЛУНА

Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Время выпуска: 2004 — 2008

Скульптор: Joan Coderch

Размер: 34×32 cm