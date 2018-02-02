США не поддаются на уговоры повлиять на НАБУ – посол

Соединенные Штаты Америки не намерены влиять на работу Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом заявила посол США в нашей стране Мари Йованович.

«Я могу вам сказать откровенно, что многие просили повлиять на НАБУ так или иначе, но мы этого не делаем. Ведь наши инстанции так не работают. И мы считаем, что так должна работать правоохранительная система в Украине. Ни о каком давлении или воздействии не может быть и речи», — сказала дипломат в программе «Право на власть» на канале «1+1».

Йованович отметила, что если бы на НАБУ начали влиять, само существование данного органа попало бы под сомнение.

Не обошла стороной посол и вопрос создания в Украине Антикоррупционного суда, призвав не затягивать с запуском этого органа.

«Нужно идти вперед с Антикоррупционным судом. Законопроект президента Петра Порошенко зарегистрирован в Верховной Раде, теперь необходимо включить его в повестку дня и учесть рекомендации Венецианской комиссии», — сказала она.

Кроме того, Йованович заявила, что между Украиной и США сложились прочные двусторонние отношения, и в дальнейшем ее страна будет поддерживать Украину.

Напомним, во время конфликта между силовыми ведомствами, в частности Генпрокуратурой и НАБУ, в Госдепартаменте США напомнили, что способствовали в расследовании украинскими силовиками 330 уголовных дел, связанных с коррупцией, в рамках которых помогли конфисковать более миллиарда долларов.