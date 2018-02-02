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Леонид Каденюк

Украина прощается с Леонидом Каденюком

Инф. «ФАКТОВ»

02.02.2018 8:02 170

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Церемония прощания с первым космонавтом независимой Украины Леонидом Каденюком пройдет в пятницу, 2 февраля.

Как сообщает издание «Укринформ» со ссылкой на Государственное космическое агентство Украины, отпевание начнется во Владимирском соборе в 8.00. Затем с 11.00 до 13.00 в Клубе Кабинета Министров (ул. Институтская, 7) пройдет церемония прощания.

Похоронят Леонида Каденюка на Байковом кладбище в 14 часов.

Напомним, Леонид Каденюк умер внезапно во время утренней пробежки в районе Царского села в Киеве. Ему было 67 лет.

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Анекдот от «ФАКТОВ»

— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».

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