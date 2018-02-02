Украина прощается с Леонидом Каденюком

Церемония прощания с первым космонавтом независимой Украины Леонидом Каденюком пройдет в пятницу, 2 февраля.

Как сообщает издание «Укринформ» со ссылкой на Государственное космическое агентство Украины, отпевание начнется во Владимирском соборе в 8.00. Затем с 11.00 до 13.00 в Клубе Кабинета Министров (ул. Институтская, 7) пройдет церемония прощания.

Похоронят Леонида Каденюка на Байковом кладбище в 14 часов.

Напомним, Леонид Каденюк умер внезапно во время утренней пробежки в районе Царского села в Киеве. Ему было 67 лет.