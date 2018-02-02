Боевики «ДНР» не дали гарантий безопасности ремонтникам Vodafone

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

«По состоянию на 1 февраля гарантии безопасности на выполнение ремонтно-восстановительных работ на территории ОРДО от представителей незаконных вооруженных формирований не получены. Представители Vodafone констатируют отсутствие подачи электроэнергии на оборудование на территории ОРДО», — сказано в заявлении. Вопрос восстановления мобильной связи на территории «ДНР», объяснили в министерстве, обсуждался на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске.

Как известно, с 11 января мобильный оператор «Vodafone-Украина» не работает на территории «ДНР», так как в районе Еленовки поврежден кабель.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в «ДНР» заявили о покушении на «министра обороны».