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«ДНР», нет связи

Боевики «ДНР» не дали гарантий безопасности ремонтникам Vodafone

Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

02.02.2018 8:17 323

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

«По состоянию на 1 февраля гарантии безопасности на выполнение ремонтно-восстановительных работ на территории ОРДО от представителей незаконных вооруженных формирований не получены. Представители Vodafone констатируют отсутствие подачи электроэнергии на оборудование на территории ОРДО», — сказано в заявлении. Вопрос восстановления мобильной связи на территории «ДНР», объяснили в министерстве, обсуждался на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске.

Как известно, с 11 января мобильный оператор «Vodafone-Украина» не работает на территории «ДНР», так как в районе Еленовки поврежден кабель.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в «ДНР» заявили о покушении на «министра обороны».

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