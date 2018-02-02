В ЦРУ рассказали о причинах встречи с главами российской разведки

Целью визита в Соединенные Штаты Америки представителей разведки Российской Федерации являлось обсуждение сложных вопросов, по которым интересы двух стран не совпадают. Об этом говорится в письме главы Центрального разведывательного управления Майкла Помпео, адресованном лидеру Демократической партии в Сенате США.

«Мы периодически встречаемся с нашими коллегами из российской разведки по той же причине, что и наши предшественники — чтобы обеспечить безопасность американцев. В ходе этих встреч также обсуждаются сложные вопросы, по которым российские и американские интересы не совпадают», — заявил Помпео.

В свою очередь пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт отметила, что переговоры директора ЦРУ Майка Помпео в Вашингтоне с руководителем Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным могли касаться вопросов национальной безопасности США.

«Я могу вам сказать: если что-то считается вопросом национальной безопасности США, как и в других странах, у нас есть право отменить (некоторые ограничения), чтобы люди могли въехать на территорию Соединенных Штатов», — сказала она.

Нойерт указала, что, несмотря на множество противоречий между властями двух стран, есть сферы, где США и РФ необходимо сотрудничать, например, вопросы противостояния терроризму и «Исламскому государству».

Как ранее писали «ФАКТЫ», в период обострения напряженности в российско-американских отношениях директора трех главных разведывательных служб России посетили Вашингтон. Произошло это за несколько дней до обнародования «кремлевского доклада», который включает фамилии российских чиновников и олигархов, против которых в скором времени введут санкции.