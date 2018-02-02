Кинозвезда Эмбер Херд и миллиардер Илон Маск окончательно расстались

31-летняя голливудская кинозвезда Эмбер Херд и 46-летний американский миллиардер Илон Маск окончательно расстались. На этот раз навсегда. Разрыв произошел спустя несколько недель после попытки воссоединения. В конце декабря 2017 года их видели целующимися в Лос-Анджелесе. А потом они вместе встречали Новый год в Чили, а также появлялись на ряде голливудских вечеринок.

Однако, ничего не вышло. Как заявил осведомленный источник журналу People, конец отношениям решил положить Маск. А Херд с ним согласилась. Актриса решила, что независимость для нее важнее. Эмбер и Илон сохранят друг к другу теплые чувства.

В первый раз влюбленные расстались летом прошлого года. В одном из интервью владелец компаний SpaceX и Tesla признавался, что разрыв с Эмбер «причинил ему боль».

Херд ранее была замужем за актером Джонни Деппом, который бросил ради нее мать двух своих детей Ванессу Паради. Джонни женился на Эмбер 3 февраля 2015 года, а в мае 2016-го актриса подала на развод.

Илон был женат дважды — на своей однокурснице, писательнице Джастин Маск (с 2000 по 2008 год). От этого брака у него пятеро детей — 13-летний двойняшки и 11-летний тройняшки. Первенец супругов умер в младенчестве. Второй женой бизнесмена стала английская актриса Талула Райли. С Талулой он заключал брак два раза — с 2010 по 2012 год и с 2013 по 2016.

Ранее стало известно, что бывшая гражданская жена Джонни Деппа, французская звезда Ванесса Паради выходит замуж.