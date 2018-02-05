В понедельник, 5 февраля, с 14.00 до 15.00 на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит офтальмолог Наталья Розумей

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— Сейчас многие люди жалуются на то, что стали хуже видеть, перед глазами плавают черные точки, а предметы выглядят размытыми, — рассказывает заведующая офтальмологическим отделением Александровской клинической больницы г. Киева кандидат медицинских наук Наталья Розумей. — Часто причина кроется в сосудистых заболеваниях головного мозга. У таких пациентов нередко находим сахарный диабет, гипертензию, атеросклероз, шейный остеохондроз, нарушение нервной регуляции. Сказывается на сосудах и курение.

К сожалению, сосудистые заболевания глаз «помолодели». У человека, перенесшего гипертонический криз, может возникнуть тромбоз вен сетчатки. А тот, у кого повышен уровень холестерина, есть атеросклероз, рискует получить закупорку (эмболию) центральной артерии сетчатки. Это очень опасно! В сетчатке и зрительном нерве могут возникнуть необратимые изменения, которые грозят слепотой. Человеку нужно как можно скорее обратиться к врачу и пройти обследование (проверить уровень сахара и холестерина в крови, при необходимости сделать МРТ головного мозга, исследование мозговых сосудов — допплерографию). По результатам обследования назначается лечение.

— Какие еще болезни сетчатки вы лечите?

— Некоторые глазные заболевания связаны с возрастом. Одно из них так и называется — возрастная макулодистрофия (ВМД). Если человек видит, что линия (например, дверной косяк, клеточка в тетради) искривляется или «пляшут» буквы в газете, времени терять нельзя. Влажная форма такой дистрофии настолько агрессивна, что может привести к потере зрения, особенно в центральной части глаза — макуле. Эта форма быстро развивается, в отличие от сухой, и плохо поддается лечению. Чтобы замедлить развитие заболевания, нужно вводить препараты внутрь глаза.

— Сосудистые нарушения глаза могут сочетаться с катарактой?

— Да, и таких пациентов немало. Нельзя тянуть с операцией, ожидая, пока катаракта созреет. Если она незрелая, то можно лучше исследовать глазное дно, чтобы выяснить, нет ли там заболеваний сетчатки, зрительного нерва. От их работы также зависит результат операции, а не только от того, какой хрусталик установлен. Кроме того, оперировать незрелую катаракту безопаснее для самого глаза: менее плотный хрусталик можно раздробить ультразвуком меньшей мощности.

Что делать, если ухудшилось боковое зрение? Почему появляются «мушки» перед глазами? Как не пропустить начало катаракты?

На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 5 февраля, с 14.00 до 15.00 ответит офтальмолог кандидат медицинских наук Наталья Михайловна Розумей.

Звоните по телефону (044) 503−77−74

Заранее присылайте вопросы на электронный адрес med@fakty.ua

Материалы о прямой линии читайте в четверг, 15 февраля.