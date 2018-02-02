Корь в Одессе: родители против прививок (фото)

В пятницу, 2 февраля, под зданием горсовета Одессы проходит протестная акция родителей, дети которых не привиты от кори. Многие ее участники пришли вместе со своими ребятишками. Люди говорят, что намерены отстаивать право своих детей на образование, прописанное ст. 53 Конституции, законом об образовании, а также Конвенцией о правах ребенка и Общей декларацией прав человека. Люди протестуют против запрета посещать школы и дошкольные учреждения не привитым от кори детям.

Свое возмущение высказала, например, депутат городского совета Лилия Леонидова: «Моего ребенка не пустили в школу. Просто выставили за дверь. Сколько еще этот театр абсурда будет продолжаться? Сегодня напишу обращение о предоставлении индивидуального обучения. Кварцевую лампу предоставлю…»

Также не допустили к занятиям ребенка руководителя региональной организации партии «Сила людей» Игоря Бычкова.

Директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич пояснила, что в школы города действительно ограничен доступ детям, не привитым от кори. Однако выгонять детей из учебного заведения, если они туда все же пришли, никто не имеет права.

«Если ребенок не привит, мы временно ограничиваем посещение. Но если ребенок пришел в школу или его привели родители и оставили, ученика никто не имеет права выставить за дверь. Есть инструкция для руководства школ: если непривитого ребенка оставили в школе, то его принимают и сообщают о ситуации в представительство Госпотребслужбы», — пояснила Буйневич.

Как отмечают медики, уровень заболеваемости корью в городе в последнее время несколько снизился, но ситуация по-прежнему остается напряженной.

По словам главного врача Одесской инфекционной клинической больницы Светланы Лаврюковой, в это лечебное учреждение ежедневно поступает 12−16 больных корью. В январе, например, этот показатель составил 20 человек. Наиболее «поражаемая группа» -дети в возрасте до пяти лет, отмечает главврач.

Сейчас в инфекционной больнице находятся 74 человека, больные корью. 34 из них — дети. «Четыре отделения больницы развернуты на корь. Из 9 поступивших вчера детей, 7 не привиты», — сказала Лаврюкова.

Ранее fakty.ua сообщали о том, что в Одессу из Днепра передадут 3 тысячи доз вакцины от кори.