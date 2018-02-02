Стало известно, сколько нардепов ни разу не пришли на заседание Рады в январе (фото)

В январе 2018 года 38 народных избранников не принимали участия ни в одном из пленарных заседаний парламента, а половину голосований пропустили 330 народных депутатов. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Комитета избирателей Украины.

Падение активности депутатов в январе в Комитете называют традиционным.

В среднем каждый депутат присутствовал лишь на 29% голосований.

9 прогульщиков заседаний насчитали во фракции «Оппозиционный блок», 8 — среди внефракционных, 7 — во фракции «БПП», 5 — в группе «Відродження» — 5. Также в число прогульщиков попали 3 депутата от «Батьківщини» (в т.ч. лидер фракции Юлия Тимошенко), а также по два депутата от Радикальной партии Олега Ляшко, группы «Воля народа» и фракции «Народный фронт».

По словам главы Комитета избирателей Алексея Кошеля, удалось установить, что из 38 ни разу не голосовавших в январе депутатов 60% не находились на момент голосований даже в здании Верховной Рады.

«Показатели участия нардепов в голосованиях за январь значительно ниже, чем в предыдущие месяцы. Для сравнения: в декабре пропустили все голосования ВР 12 депутатов, ноябре — также 12, в октябре — 10, сентябре — 19», — констатировал Кошель.

Напомним, 19 января завершилась 8-я сессия Верховной Рады VIII созыва. 9-ю сессию депутаты намерены начать с рассмотрения экономических законопроектов и проектов об Антикоррупционном суде.

Фото Комитета избирателей Украины