Минздрав ответил на родительские протесты в Одессе

В Министерстве здравоохранения ответили на протесты родителей, чьих детей, не привитых от кори, не пускают в школы. Так, в пятницу, 2 февраля, такая акция протеста состоялась под зданием горсовета в Одессе.

«Призываем органы самоуправления Одессы не нарушать законы Украины и продолжать стоять на защите здоровья и безопасности маленьких одесситов… Со вступлением в силу нового Закона Украины „Об образовании“, ситуация правовой неопределенности пошла в прошлое. Учитывая общественную опасность, которую несет стремительное распространение инфекционных болезней, украинское законодательство содержит ряд императивных (обязательных) требований по предотвращению их распространения», — заявили в Минздраве и добавили, что прививки против туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка и кори в Украине определены как обязательные.

Также в Минздраве сообщают, что решения органов местного самоуправления, администраций учебных заведений по недопущению к очной формы получения образования или о временном (постоянном) переходе на домашнюю (семейную) форму получения образования детьми, которые не получили обязательные профилактические прививки, полностью соответствует действующему законодательству и никоим образом не затрагивает право на получение образования, закрепленное статьей 53 Конституции Украины.

«Минздрав настаивает на обязательности выполнения требований законов Украины о проведении обязательных профилактических прививок», — заявили в министерстве.

Как сообщали fakty.ua, одесситы, пришедшие на акцию протеста под здание горсовета, заявляли о своем намерении отстаивать право детей на образование, прописанное в Основном законе.