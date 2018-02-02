Самый состоятельный человек в мире за один вечер стал богаче на 6,2 миллиарда долларов

И без того самый богатый человек в мире продолжает стремительно богатеть. Состояние 54-летнего Джеффа Безоса, основателя компании Amazon, крупнейшей в мире по обороту среди продающих товары через интернет, уже превысило 123 миллиарда долларов. Только за январь 2018 года оно увеличилось на 17,4 миллиарда. Более того, американский бизнесмен разбогател сразу на 6,5 миллиарда долларов всего лишь за один вечер — после того как 1 февраля акции его компании поднялись на 6,2 процента на фоне публикации квартальной отчетности Amazon, где была указана рекордная прибыль — 1,86 миллиарда долларов. Об этом сообщает издание Marketwatch.

Таким образом Безос стал почти на 30 миллиардов долларов богаче сооснователя Microsoft Билла Гейтса, занимающего в списке богатейших людей планеты второе место и, в отличие от Джеффа, передающего значительные суммы на благотворительность.

В начале января Безос стал самым богатым человеком в истории человечества, когда его состояние достигло почти 106 миллиардов долларов.