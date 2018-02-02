Грипп в Украине: на карантин закрылись школы Николаева и Мукачево (обновлено)

В Николаеве и Мукачево (Закарпатская область) с понедельника, 5 февраля во всех школах объявлен карантин в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей.

Власти обоих городов распорядились объявить карантин в пятницу, 2 февраля.

В Николаеве учебный процесс приостановлен в учреждениях общего среднего и внешкольного образования, а также в муниципальном академическом колледже, при этом детские сады будут работать в обычном режиме. В Мукачево на карантин будут частично закрыты и дошкольные учреждения.

О возобновлении образовательного процесса будет сообщено дополнительно.

Напомним, в Киеве занятия в связи с гриппом решили прекратить только в одной школе, еще в ряде школ закрыты только несколько классов.