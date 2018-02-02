Лондонский террорист приговорен к 43 годам тюремного заключения

В пятницу, 2 февраля, суд в Лондоне приговорил к 43 годам тюремного заключения Даррена Осборна, человека, устроившего в июне 2017 года теракт в британской столице.

Ночью 19 июня Осборн совершил наезд на автофургоне на группу мусульман, которая возвращалась домой после вечерней молитвы. В результате погиб пожилой мужчина, отец шестерых детей. Еще 12 человек получили травмы.

Осборн пытался скрыться, но был задержан. Следствие установило, что Даррен действовал умышленно. Первоначально он планировал убить мэра Лондона Садика Хана и лидера лейбористов Джереми Корбина. Однако, приехав из Кардиффа в столицу, он понял, что ему не удастся это сделать, после чего стал колесить по городу в поисках мусульман.

Было установлено, что у Осборна богатая криминальна история. Полиция задерживала его 102 раза на протяжении нескольких лет. Его подозревали в кражах, мошенничестве, нападениях, нарушениях общественного порядка.

Вынося приговор Осборну, судья подчеркнула: «Фактически я приговариваю вас к пожизненному заключению. Вам 48 лет. Я отправляю вас за решетку на 43 года без права на помилование. Вряд ли вы выйдете из тюрьмы живым. Это был террористический акт… Причем вы ожидали, что полицейские застрелят вас. Вы хотели стать смертником…»