На Масленицу на столичном Певческом поле пройдет фестиваль цветных блинов

Горожанам будет непросто выбрать, куда отправиться праздновать Масленицу, которая пройдет на многих городских локациях.

Веселая и колоритная, Масленица открывает цикл весенних праздников, наполненных массой народных традиций и обрядов. В народе Масленицу как только не называют: Сырницей, Колодием, Турицей. В последнюю неделю перед постом употребляли в основном молочные продукты, вареники и блины. Вареник в форме Луны, а блин напоминает Солнце — этим символам испокон веков поклонялся человек. И сегодня мы, следуя древней традиции, едим и вареники, и блины с разной начинкой.

На Масленицу в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины воссоздадут старинный обряд Колодия. Гости смогут поучаствовать в нем у экспозиции «Средняя Надднепрянщина» с 12.00. В музее надеются, что гости придут в национальной украинской одежде.

С 13.00 до 16.00 пройдет развлекательная программа: фольклорные коллективы из разных областей Украины исполнят праздничные песни и проведут народные обряды, пройдут соревнования на колоде, будут катания на лошадях, забавы, снежная крепость (если погода позволит) и другие конкурсы. Предложат свои работы народные ремесленники. В ознаменование весеннего обновления праздник завершится сожжением «Кострубатого деда» (в 16.00) — символа всего плохого.

А на столичном Певческом поле 17 и 18 февраля (с 11.00 до 16.00) запланированы гулянья, фестиваль цветных блинчиков, рыцарский турнир, праздничный концерт с участием украинских звезд эстрады, сообщили в «Киевзеленстрое». В Печерском ландшафтном парке обещают создать атмосферу Масленицы. Склоны будут украшены, гостям — и взрослым, детям — предложат развлечения: конкурсы и квесты, гастрономические забавы… Будут работать горки, аллея мастеров, живой уголок, фотозоны и арт-объекты. Традиционно в конце празднования сожгут соломенную бабу.

На территорию Национального музея архитектуры и быта можно пройти за 40 гривен (билет для взрослых). Для школьников 7−10 лет — 7 гривен, а малыши проходят бесплатно.

Входной билет в парк 17 февраля — 50 гривен для взрослых и 25 гривен для детей, а 18 февраля — соответственно 70 и 35 гривен.