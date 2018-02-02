Электроснабжение обстрелянного боевиками села восстановили, - Жебривский

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил о возобновлении электрообеспечения села Мироновское, попавшего под обстрел боевиков в ночь на 2 февраля. Противник вел огонь по населенному пункту из тяжелого вооружения.

«Благодарю ремонтные бригады и электриков за оперативную и качественную работу. Согласованные действия и взаимопомощь — наш ответ на попытки рашистов запугать людей, посеять неверие и хаос. Вместе победим», — написал на своей страничке в Facebook Павел Жебривский.

Как сообщали fakty.ua, в результате обстрела Мироновского были перебиты линии электропередачи.