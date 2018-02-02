Европа может отменить переход на летнее время

В Европарламенте на следующей неделе будет вынесен на голосование вопрос об отмене ежегодного перевода часов на «летнее» и «зимнее» время. Если проект одобрят, следующий шаг должна будет сделать Еврокомиссия: ей придется разработать механизм, как воплотить это решение во всех странах Евросоюза.

Члены Европарламента признают, что процесс будет длительным, но лучше разобраться с этим вопросом как можно скорее, особенно учитывая результаты исследований о влиянии на здоровье ежегодного перевода часов. Об этом сообщает NewsTalk.

«Есть ряд стран, которые уже заявили о желании прекратить практику перевода часов. Это Финляндия, Польша и Эстония. Но нам следует провести это решение через центральные органы Европейского Союза», — заявил Шон Келли, депутат Европарламента от Ирландии.

Напомним, в октябре 2017 года по заказу Европарламента было проведено исследование о влиянии ежегодного перевода часов на экономику государств и на здоровье людей. Проводившие исследование пришли к выводу, что преимущества от перехода на летнее время весьма незначительны: средства, сэкономленные на электроэнергии, в итоге тратятся на обогрев жилья. При этом последствия для здоровья оказались более серьезными, чем считалось ранее.