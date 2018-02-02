Начальник базы Нацгвардии, распродавший военное имущество на 2 млн гривен, вышел по амнистии

Подольский районный суд Киева отпустил по амнистии бывшего начальника Центральной базы обеспечения Национальной гвардии Вадима Иващука, который в сговоре с другими лицами украл с военного склада имущества на 1,96 млн гривен. Решение принято на основании закона «Об амнистии в 2016 году». Соответствующее решение суд принял 30 января 2018 года, сообщает РБК Украина.

В январе-сентябре 2015 года этот начальник вместе с другими военными «выделил для дальнейшего присвоения и сбыта» военное имущество со складов базы в Киеве. Речь идет о военной форме, бронежилетах, шлемах, армейских ботинках и тактических фонарях.

Тем не менее, действия военного были квалифицированы судом как «халатное отношение к службе», а в ходе расследования он заключил соглашение о признании вины с Генеральной прокуратурой. Вынесенный приговор состоял в 2 годах лишения свободы, однако впоследствии эта мера пресечения была заменена на 2 года служебного ограничения.

Напомним, 23 января Апелляционный суд Киева отменил решение об аресте имущества бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря в «деле о рюкзаках». Материалы дела направлены на повторное рассмотрение в Соломенский суд Киева.