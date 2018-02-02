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СБУ задержала «бывшего замминистра спорта» оккупированного Крыма

СБУ задержала бывшего "замминистра спорта" оккупированного Крыма (обновлено, фото)

Инф. «ФАКТОВ»

02.02.2018 16:59 147

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Сотрудники СБУ задержали в пункте пропуска «Каланчак» бывшего «заместителя министра спорта» оккупированного Россией Крыма.

«Сотрудники СБУ установили, что бывший украинский чиновник с апреля 2015 по май 2016 года занимал указанную должность. После увольнения он продолжил антиукраинскую деятельность в составе рабочей группы по созданию Государственной программы оккупационной власти „Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан РФ в Республике Крым“. В последнее время злоумышленник занимал должность секретаря Регионального отделения в российском „Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту РФ“. Деятельность этой структуры направлена ​​на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины», — сообщают в СБУ.

Оперативники спецслужбы получили информацию о том, что этот человек планирует выехать из Крыма в Херсонскую области для решения личных вопросов. Правоохранители задержали его при пересечении административной границы. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщали fakty.ua, в Дарницком районе Киева сотрудники Службы безопасности Украины задержали так называемого бывшего «министра здравоохранения Крыма» Петра Михальчевского.

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