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онкоцентр

В Украине у тысячи детей ежегодно диагностируют рак - Минздрав

Инф. «ФАКТОВ»

02.02.2018 17:06 233

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Каждый год в Украине раком заболевают более тысячи детей. Такие данные обнародовала директор Национального института рака Елена Колесник. Как сообщает УНН, медицинская статистика свидетельствует: около 240 пациентов погибают в первый год заболевания.

Ранее в Минздраве сообщили статистику по взрослым, страдающим онкологическими заболеваниями. Такой диагноз поставлен более чем миллиону жителей страны.

«Статистика по детям лучше — они лечатся комбинированными методами, и они излечиваются», — подчеркнула Колесник.

К Всемирному дню борьбы с раком, который отмечается 4 февраля, в Минздраве перечислили способы, которые применяют, чтобы снизить вероятность наступления заболевания. В трети случаев рак можно предотвратить эффективными программами скрининга и ранней диагностикой.

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