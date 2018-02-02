В Украине у тысячи детей ежегодно диагностируют рак - Минздрав
Каждый год в Украине раком заболевают более тысячи детей. Такие данные обнародовала директор Национального института рака Елена Колесник. Как сообщает УНН, медицинская статистика свидетельствует: около 240 пациентов погибают в первый год заболевания.
Ранее в Минздраве сообщили статистику по взрослым, страдающим онкологическими заболеваниями. Такой диагноз поставлен более чем миллиону жителей страны.
«Статистика по детям лучше — они лечатся комбинированными методами, и они излечиваются», — подчеркнула Колесник.
К Всемирному дню борьбы с раком, который отмечается 4 февраля, в Минздраве перечислили способы, которые применяют, чтобы снизить вероятность наступления заболевания. В трети случаев рак можно предотвратить эффективными программами скрининга и ранней диагностикой.
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