В Украине у тысячи детей ежегодно диагностируют рак - Минздрав

Каждый год в Украине раком заболевают более тысячи детей. Такие данные обнародовала директор Национального института рака Елена Колесник. Как сообщает УНН, медицинская статистика свидетельствует: около 240 пациентов погибают в первый год заболевания.

Ранее в Минздраве сообщили статистику по взрослым, страдающим онкологическими заболеваниями. Такой диагноз поставлен более чем миллиону жителей страны.

«Статистика по детям лучше — они лечатся комбинированными методами, и они излечиваются», — подчеркнула Колесник.

К Всемирному дню борьбы с раком, который отмечается 4 февраля, в Минздраве перечислили способы, которые применяют, чтобы снизить вероятность наступления заболевания. В трети случаев рак можно предотвратить эффективными программами скрининга и ранней диагностикой.