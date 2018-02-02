Грабители, забросавшие гранатами днепровских полицейских, оказались дезертирами (фото)

Стали известны некоторые подробности громкого задержания в Киеве 31 января грабителей, подозреваемых в вооруженном нападении на сотрудников полиции. Напомним, что в ноябре в Днепре от взрыва гранат пострадали пятеро сотрудников полиции.

«Злоумышленниками оказались дезертиры из зоны АТО, — сообщил «ФАКТАМ» начальник Днепропетровского областного управления главка Нацполиции Украины Виталий Глуховеря. - В ноябре 2017-го наряд полиции прибыл по вызову о квартирной краже. Тогда оперативников закидали гранатами. Пятеро сотрудников правоохранительных органов получили многочисленные травмы.

Я знал, что это преступление будет раскрыто. Спецоперацию по их задержанию в Киеве проводили сотрудники Управления уголовного розыска и внутренней безопасности Днепропетровской области совместно с департаментом уголовного розыска Национальной полиции Украины и подразделениями специального назначения. Сейчас под конвоем их доставляют в Днепр. Сопротивление не оказывали — не успели, не ожидали…

А ведь мы были у них на хвосте и в Черкасской, и в Киевской областях… При обыске у подозреваемых изъяты поддельные документы. Оказалось, что все они были дезертирами. Вместо того чтобы защищать свою родину в АТО, они решили воровать и бросать гранаты в полицейских".

Злоумышленников пытались задержать в течение трех месяцев. На их след помог выйти фоторобот, который составили со слов одного из потерпевших. Известно, что пострадавшим в результате взрыва гранаты полицейским оказывали первую медицинскую помощь жильцы дома, где произошел этот инцидент. В частности, женщина, живущая напротив квартиры, которую хотели ограбить злоумышленники, накладывала жгут оперативнику, которому взрывом оторвало ногу.

Напомним, в ночь с 4 на 5 ноября 2017-го в полицию Днепра поступил вызов о квартирной краже в Самарском районе города. Находившиеся в квартире злоумышленники оказали сопротивление полиции, применив гранаты.