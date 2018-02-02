Наблюдатели ОБСЕ не смогли добраться до освобожденной Новоалександровки из-за мин
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не подтверждает информацию о том, что Вооруженные силы Украины взяли под контроль с. Новоалександровка в «серой зоне» на линии разграничения сторон на Донбассе. Как сообщил на брифинге в Киеве первый заместитель главы миссии Александр Хуг, миссия не может добраться до данного населенного пункта из-за минных ловушек, установленных по дороге.
«Мы не можем подтвердить. Наши наблюдатели не могут добраться до этого села из-за рисков в виде минных ловушек на единственной подъездной дороге. Но мы получали информацию из многих источников внутри села, что туда вошли ВСУ», — цитирует представителя ОБСЕ Интерфакс-Украина.
Одновременно Хуг сообщил, что наблюдатели на передовой патрульной базе в Кодиевке (Луганская область) в ночь на 2 января зафиксировали 100 взрывов вблизи Новоалександровки.
В свою очередь жители оккупированного Первомайска, который расположен неподалеку от Новоалександровки, пишут в соцсетях, что точно так же хотели бы освобождения от оккупантов.
Напомним, украинские военные считают, что не нарушили Минские договоренности, заняв Новоалександровку.
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