"Челноки" готовятся вновь заблокировать дороги на границе Украины с Польшей

3 февраля готовится очередное блокирование дорог, ведущих к пунктам пропуска через украинско-польскую границу. Будут заблокированы подъезды к пунктам пропуска во Львовской области «Шегини — Медика» и «Рава-Русская — Гребенне». Об этом предупредила Государственная фискальная служба Украины.

Блокировать дороги собираются граждане, недовольные новыми правилами провоза товаров через границу. Акция «челноков», как ожидается, продлится не меньше восьми часов — с 10 утра субботы 3 февраля и до вечера того же дня.

Львовская таможня просит граждан, следующих в Польшу, учесть информацию при планировании поездки и выбрать для пересечения границы другие пункты пропуска: «Краковец — Корчева», «Грушив — Будомеж», «Угрине — Долгобычув», «Смильница — Кросценко».

Кроме того, 3 февраля могут быть заблокированы подъезды к пункту пропуска «Ягодин — Дорогуск» в Волынской области на границе с Польшей.

Напомним, согласно поправкам в Налоговый кодекс, с 1 января ограничен ввоз в Украину товаров одним человеком. Наиболее сильно воспротивились новым нормам так называемые «челноки» — лица, закупавшие крупные партии товара в Польше и ввозившие его в Украину.