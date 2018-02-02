Минюст не нашел желающих построить новый СИЗО вместо Лукьяновского
В Минюсте Украины констатировали отсутствие интереса инвесторов к помещению и земельному участку под Лукьяновским СИЗО в Киеве. Как сообщил заместитель министра по пенитенциарной системе Денис Чернышов, для участия в инвестиционном конкурсе не зарегистрировался ни один участник.
«По Львовскому (СИЗО — Ред.) есть предложения. Уже рассматриваем. По Киевскому — ищем альтернативные варианты», — сообщил Чернышов.
Какие именно альтернативные варианты рассматриваются, он не уточнил, сообщают «Українські Новини».
Минюст объявил инвестиционный конкурс по продаже зданий СИЗО в Киеве, Львове, Одессе и Черновцах 2 февраля 2017 года. Их покупателям предложили за свой счет построить новые следственные изоляторы, как правило, за чертой городов. При этом инвесторам досталась бы дорогая земля в городской черте.
В мае 2017 года Минюст сообщил о заинтересованности в покупке столичного СИЗО одного из представителей бизнеса, который хотел открыть в здании ночной клуб, однако такая инициатива вызвала возмущение среди киевлян.
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