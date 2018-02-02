Среди наемников российской ЧВК "Вагнера" есть граждане Украины - СБУ

Среди наемников российской частной военной кампании «Вагнера» есть не только россияне — в рядах группировки числятся около ста граждан Украины. Об этом рассказал руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов.

«Действительно среди наемников „Вагнера“ сегодня есть не только русские. Речь идет и о гражданах Украины, которые после участия в незаконных вооруженных формированиях на востоке Украины заключили контракт на прохождение службы в спецподразделении России ЧВК „Вагнер“ и воюют в Сирии», — рассказал Гуськов в эфире телеканала «Прямой».

По информации СБУ, все граждане Украины, которые принимали участие в боевых действиях в Сирии в составе «Вагнера» и были убиты, по указанию российских кураторов сразу объявляются убитыми на Донбассе.

Напомним, впервые участие наемников ЧВК «Вагнера» в конфликте на Донбассе СБУ зафиксировала 29 мая 2014 года. На сегодня Служба безопасности Украины установила личные данные более двух тысяч наемников. Было выяснено, что двукратный чемпион РФ по стрельбе воевал на Донбассе и был снайпером в ЧВК «Вагнера».